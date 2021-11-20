"Барыс" провалил трансферную кампанию и рискует остаться без плей-офф. В чем проблемы клуба

Российский сайт Allhockey.ru оценил последнюю трансферную кампанию "Барыса", а также попытался разобраться в проблемах казахстанского клуба.

"Барыс" проваливает регулярный чемпионат: отстают на четыре очка от восьмого места, ошиблись с новичками. Клуб из Казахстана может не попасть в плей-офф.

Пожалуй, одна из главных сенсаций происходит на "Востоке", где "Барыс" после 29 игр занимает десятое место в своей конференции. Клуб из Казахстана отстает от идущего на восьмом месте "Нефтехимика" на четыре очка, при этом у команды из Нижнекамска одна игра в запасе. На спаде из прямых конкурентов "Барыса" не замечен ни один клуб. "Сибирь" - взлетела и наладила свои игровые результаты, "Амур" тоже заиграл в хоккей после прихода Кравеца. А вот у "Барыса" поражения от ХК "Сочи" и "Спартака" после выхода из паузы на Евротур, причем уступили с одинаковым счетом – 2:5. Так в чем же проблемы казахстанской команды?

Проблема номер один: перегрузили платежную ведомость контрактом Дица

По информации "Спорт-Экспресс", в этом сезоне самым высокооплачиваемым игроком лиги является Даррен Диц, который заработает в общей сумме 100 миллионов рублей. Диц в команде давно, и какие-то бонусы за "выслугу лет" должен был получить, но это отлично бы работало в клубе, бюджет которого равняется 900 миллионам рублей. Тогда бы казахстанский канадец занимал всего 1/9 часть от платежной ведомости клуба.

Однако по информации Sport24, зарплатная ведомость "Барыса" составляет 480 миллионов рублей, что делает контракт Дица с командой - большой финансовой проблемой. Соглашение Даррена занимает одну пятую клубного бюджета, которую они тратят на зарплаты хоккеистам. Вполне возможно, что если бы сумму сократили, то могли бы усилить глубину и в целом подобрать более сбалансированный состав к новому сезону.

Проблема номер два: потеря ключевых игроков

"Барыс" выделялся не лидерами, хоть иностранцы давали результат, а работой третьих-четвертых звеньев. Именно работяги отлично проявляли себя у Скабелки, а затем тащили в команде Михайлиса. Но в этом году потеряли Кирилла Панюкова, который здорово работал в моменты, когда свободного пространства практически не было. Панюков сам выгрызал себе возможности. Акользин перешел в "Металлург" вместе с Маклюковым. И в Магнитогорске они смотрятся неплохо.

К тому же весомая потеря виднелась в уходе Антона Сагадеева, который совсем недавно вернулся в команду по семейным обстоятельствам. Именно так заявили в "Локомотиве", когда официально распрощались с хоккеистом. Новые игроки не смогли восполнить роли пахарей, что сразу же сказалось на результатах. А ведь мы еще обращаем внимание на проблему номер один (контракт Дица) - приходилось искать игроков, которых удастся поместить в бюджет.

Проблема номер три: ошибка с легионерами

Мы привыкли видеть "Барыс" в качестве команды, которая поставляет крутые кадры с иностранных рынков. В свое время именно казахстанский клуб подарил КХЛ Патриса Кормье, Корбэна Найта, Эдди Паскуале, Даррена Дица, Кевина Даллмэна, Найджела Доуса.

В этом году селекция по иностранцам провалилась. Казахстанская команда подписала Кристиана Томаса, контракт с которым в октябре уже расторгли. За девять матчей Томас набрал всего один результативный балл, а его показатель полезности составил "-5".

Еще один новобранец Олле Алсинг в 29 играх заработал всего 6 (1+5) очков, а у канадца Морроу - 3 (2+1) балла в 11 матчах. На Куника возлагали большие надежды, но у него 7 баллов в 21 игре. Фрэттин продолжает регрессировать, набрав 5 (4+1) баллов в 24 матчах.

Берглунд - вообще странный актив. Якоб не пригодился "Северстали", которая после сезона-2020/2021 его спокойно отпустила. Казалось, с игрой в КХЛ должно было быть покончено, но появился "Барыс", который предложил хоккеисту соглашение. В итоге всего 7 очков в 26 играх.

Пожалуй, из легионеров нет вопросов разве что к Лилье. Плюс положение дел явно не устраивает руководство, и они пошли на усиления. Подписания Юрчо и Вея должны взбодрить команду. Но не поздно ли их подписали? Ответ узнаем скоро.

Сейчас казахстанская команда держится в атаке на нескольких игроках: Михайлис выдает мощнейший сезон, Волк - лидер клуба, Петухов остался единственным сильным двусторонним форвардом и Роман Старченко - душа команды, которому не плевать на результаты, и он всегда играет до конца.

Проблема номер четыре: третьи периоды

В прошлом сезоне у казахстанской команды были проблемы с игрой на удержание счета. Вспомнить хотя бы домашнюю игру с "Йокеритом". В этом году ничего не изменилось. "Барыс" идет третьим с конца по игре в третьих периодах. В сумме команда из Нур-Слутана уступила 15 раз в последней трети матча, а одержала победу всего в 6 играх.

Клуб даже сменил тренера по физической подготовке, но это не помогло. При счете 2:0 в Москве "Барыс" потерял преимущество очень легко. Тренерский штаб так и не смог добиться психологической устойчивости от игроков, когда они ведут в счете.

Появилась информация, что Юрия Михайлиса могут уволить с поста главного тренера "Барыса", если клуб уступит в гостевом матче "Северстали". Учитывая, на каком ходу сейчас череповецкий клуб, то отставка выглядит вполне реальной.



Однако винить главного тренера в неудачах и сваливать на него всю ответственность за результаты - неправильно. Клуб загрузил платежную ведомость контрактом Дица, промахнулся с легионерами и растерял "рабочие" активы: таких людей, как Акользин, Маклюков и Панюков.

Но и говорить, что в причинах нынешнего положения команды из Казахстана нет вины тренера - тоже не совсем корректно. Проблемы "Барыса" - сумма неудачных решений в сумме: на льду, на тренерской скамейке и до работы в офисе. Сейчас команда из Казахстана идет ровно там, где и заслуживает. Время для исправления турнирного положения есть, и клуб рано "закапывать". Все решаемо, но меры воздействия необходимо принимать уже сейчас. Усиления есть, осталось улучшить результаты", - говорится в материале.