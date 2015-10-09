"Барыс" пропустил пять шайб и допустил сенсацию в КХЛ

В очередном туре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" на домашнем льду потерпел разгромное поражение от "Сочи" — 1:5, передают Vesti.kz.

Единственную шайбу в составе астанинской команды забросил Семён Симонов. У гостей отличились Денис Венгрыжановский (дубль), Даниил Сероух, Артём Волков и Кэмерон Ли.

Интересно, что "Сочи" перед этим матчем считался худшей командой КХЛ — в активе у команды было всего 23 очка. "Барыс", напротив, имел 34 очка и подходил к игре в роли явного фаворита. Несмотря на это, именно гости одержали уверенную победу и прервали серию из двух поражений подряд, тогда как для астанчан это первое поражение за последние три встречи.

В сезонной серии между клубами зафиксирован счёт 1:1: обе команды выиграли гостевые матчи.

Следующие матчи: "Барыс" примет "Трактор", а "Сочи" встретится с "Торпедо".

