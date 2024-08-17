"Барыс" представил состав на матч Кубка Президента
©ХК "Барыс"
Столичный "Барыс" назвал состав на матч третьего тура Кубка Президента Казахстана против тольяттинской "Лады", сообщают Vesti.kz.
Столичный "Барыс" назвал состав на матч третьего тура Кубка Президента Казахстана против тольяттинской "Лады", сообщают Vesti.kz.
Встреча на льду "Барыс Арены" в Астане начнется в 17:00 по казахстанскому времени.
Состав "Барыса" на матч с "Ладой":
Жафяров (С) - Кодола - Эллисон, Бутчер - Бутенко
Смит - Апальков (А) - Кайыржан (А), Болье - Камалов
Саркенов - Шайхмедденов - Симонов, Кенесбай - Волосенков
Алибек - Бойко - Колобов, Решетько - Сулейменов
Логвин
Вратари: Маттссон (Бояркин)
Напомним, в первом туре астанчане обыграли "Амур" (2:1), а во втором были разгромлены сборной Казахстана - 0:5.
Реклама