"Барыс" представил состав на матч КХЛ против "Ак Барса"

ХК "Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса", сообщают Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Казани и начнется в 22:30 по астанинскому времени.
Состав на игру:
Червени – Апальков – Камара, Хенкель – Ножье;
Старченко (С) – Шестаков – Савицкий (А), Скленичка (А) – Грант;
Рымарев – Гурков – Асетов, Бекетаев – Шалапов;
Логвин – Омирбеков – Оспанов, Нургалиев – Данияр.
Вратари: Шутов (Кудимов).
"Барыс" в последних матчах потерпел два поражения кряду. После 48 сыгранных матчей команда с 39 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Ак Барс", выигравший три последних матча, с 56 очками после 47 игр идет седьмым на "Востоке".
В нынешнем чемпионате "Ак Барс" выиграл у "Барыса" два очных матча из двух (5:3 и 3:0).
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