"Барыс" представил состав на матч КХЛ против "Ак Барса"

ХК "Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Казани и начнется в 22:30 по астанинскому времени.

Состав на игру:

Червени – Апальков – Камара, Хенкель – Ножье;

Старченко (С) – Шестаков – Савицкий (А), Скленичка (А) – Грант;

Рымарев – Гурков – Асетов, Бекетаев – Шалапов;

Логвин – Омирбеков – Оспанов, Нургалиев – Данияр.

Вратари: Шутов (Кудимов).

"Барыс" в последних матчах потерпел два поражения кряду. После 48 сыгранных матчей команда с 39 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Ак Барс", выигравший три последних матча, с 56 очками после 47 игр идет седьмым на "Востоке".

В нынешнем чемпионате "Ак Барс" выиграл у "Барыса" два очных матча из двух (5:3 и 3:0).