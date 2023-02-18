"Барыс" понес потерю перед матчем в КХЛ

28-летний защитник "Барыса" Егор Шалапов переведен в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Отмечается, что он пропустит оставшиеся встречи "Барыса" в этом сезоне. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Шалапов провел 33 матча и заработал 4 (1+3) балла за результативность.

Сегодня, 18 февраля, "Барыс" в гостях сыграет с пекинским "Куньлунем". Начало - в 20:00.

Далее астанчан ждут выездные игры против омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля). При этом подопечные Андрея Скабелки потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ.

Ранее известный казахстанский комментатор назвал главную причину провала "Барыса".

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