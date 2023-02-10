"Барыс" получил мощное усиление перед матчами КХЛ

На сайте Континентальной хоккейной лиги сообщается, что форвард "Барыса" Линден Вей выведен из списка травмированных, передает корреспондент Vesti.kz.

Вей получил повреждение на тренировке перед выездом в Челябинск в середине января. Он является лучшим бомбардиром столичного клуба в текущем сезоне КХЛ, набрав 36 (16+20) баллов в 52 играх.

При этом в лазарете остаются Дмитрий Гурков и Юрий Сергиенко.

Впереди астанчан ждут домашние игры с питерским СКА (13 февраля) и минским "Динамо" (15 февраля).

На данный момент "Барыс", набрав 59 очков, располагается на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.

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