"Барыс" покинул зону плей-офф и лишился канадского нападающего

Казахстанский "Барыс" покинул зону плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после того, как "Нефтехимик" на выезде одержал победу над китайским "Куньлунь Ред Старом" со счетом 4:2. Благодаря этой победе нижнекамский клуб набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, вытеснив "Барыс" (10) на девятую строчку.

Кроме того, казахстанский клуб продолжает нести потери в составе. В список травмированных переведен канадский нападающий Коди Куник.

"Куник не поможет "Барысу" в ближайших матчах. Для полного восстановления от полученного ранее повреждения понадобится больше времени, чем планировалось изначально", - говорится в сообщении клуба.

Также в ближайших матчах "Барыс" на сможет рассчитывать на нападающих Алихана Асетова, Алексея Зубова и Мэтта Фрэттина - все трое сдали положительные тесты на коронавирус. В лазарете по-прежнему находится и защитник Джо Морроу.

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Следующий матч в рамках регулярного чемпионата "Барыс", идущий на серии из четырех поражений, проведет 28 октября на выезде против "Адмирала".