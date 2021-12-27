"Барыс" показал победную раздевалку после матча с "Автомобилистом"

ХК "Барыс" показал видео из своей раздевалки после победы над екатеринбургским "Автомобилистом", который является конкурентом за место в плей-офф Восточной конференции, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса выиграли со счетом 3:2 по буллитам. Он отметил в раздевалке настрой хоккеистов.

"Хорошая командная работа. Сегодня все здорово играли. Всех с победой, молодцы! Все отдавались игре. Уже с утра был виден ваш настрой. Все понимали важность этой игры. Очень здорово сегодня сыграли и в обороне, и в атаке", - сказал Михайлис.

Следующий матч "Барыс" проведет на своей арене 29 декабря против "Салавата Юлаева".