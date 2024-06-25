"Барыс" подписал защитника из топ-клуба КХЛ

ХК "Барыс" объявил о переходе защитника СКА Никиты Камалова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашение с 28-летним российским защитником рассчитано на два сезона, до 31 мая 2026 года. Клуб из Санкт-Петербурга получил финансовую компенсацию.

В составе СКА Камалов выступал с сезона 2021/22. В регулярном чемпионате минувшего сезона новичок "Барыса" провел 37 матчей, набрал 6 (2+4) очков и добавил один гол и одну результативную передачу в четырех матчах плей-офф.

Ранее Камалов выступал за новокузнецкий "Металлург", хабаровский "Амур", ХК "Сочи". Он провел около 400 матчей в КХЛ.

В течение последних двух сезонов хоккеист участвовал в различных международных соревнованиях в составе команды "Россия-25".