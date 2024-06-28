"Барыс" подписал результативного американского форварда

Столичный "Барыс" объявил о подписании контракта с Коннором Джеффри Смитом, сообщают Vesti.kz.

Односторонний контракт с американским нападающим рассчитан на один сезон до 31 мая 2025 года.

Новичок астанчан большую часть карьеры провел в Северной Америке. На его счету 15 матчей в НХЛ и 265

Большую часть карьеры форвард провёл в Северной Америке. Он принял участие в 15 играх Национальной хоккейной лиги и 265 игр (89+117 очков) в Американской хоккейной лиге.

В 2022 году Смит выиграл Кубок Колдера в составе "Чикаго Вулвз" и стал третьим лучшим бомбардиром команды по итогам сезона. В прошлом сезоне Коннор Джеффри выступал в Финляндии за команду "Юп". Он набрал 20 (8+12) очков в 33 матчах.