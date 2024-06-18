"Барыс" подписал обладателя Кубка Гагарина

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщил о заключении контракта с Максимом Мухаметовым, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

Одностороннее соглашение рассчитано на два года и будет действовать до 31 мая 2026 года.

Причем Максим в минувшем сезоне выступал за магнитогорский "Металлург" с которым стал обладателем Кубка Гагарина.

За 24 матча хоккеист заработал 4 (1+3) балла. Также на его счету четыре игры в плей-офф турнира.

Добавим, что практически всю карьеру казахстанский нападающий провел в системе "Барыса", выступая за "Снежные Барсы" и "Номад".

В 2023 году он помог "кочевникам" завоевать золотые медали чемпионата Казахстана и был признан лучшим нападающим Pro Hokei Ligasy.