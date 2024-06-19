"Барыс" подписал лучшего вратаря чемпионата мира и удивил эксперта

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко не оставил без внимания переход в "Барыс" казахстанского вратаря Владимира Никитина, передают Vesti.kz.

Двухстороннее соглашение заключено до 31 мая 2025 года.

"Серьезно?", - отреагировал на эту новость Шевченко в своем телеграм-канале.

Как информирует пресс-служба астанчан, Никитин является выпускником ДЮСШ "Барыс". В сезоне-2022/23 казахстанский вратарь дебютировал в составе "Снежных Барсов" во взрослом чемпионате Казахстана, а позже помог молодежной команде "Барыс" стать чемпионом Jastar Hokei Ligasy. Также в 2023 году он был задрафтован клубом НХЛ "Оттава Сенаторз".

Минувший сезон Владимир провел в команде "Чилливак Чифс", выступающей в Хоккейной лиге Британской Колумбии. В одном из матчей Никитин отметился заброшенной шайбой.

В декабре 2023 года голкипер стал одним из героев молодежного чемпионата мира в первом дивизионе. Сборная Казахстана по итогам того турнира вернулась в элиту, а сам Никитин был признан лучшим вратарем.