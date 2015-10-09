Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 16:24
 

"Барыс" подписал контракт с одним из героев чемпионата мира

  Комментарии

Поделиться
"Барыс" подписал контракт с одним из героев чемпионата мира ©ХК "Барыс"

"Барыс" объявил о заключении пробного контракта до 31 декабря 2025 года с вратарём Владимиром Никитиным, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барыс" объявил о заключении пробного контракта до 31 декабря 2025 года с вратарём Владимиром Никитиным, передают Vesti.kz.

Никитин является воспитанником ДЮСШ "Барыс". В сезоне-2022/23 он дебютировал за "Снежных Барсов" во взрослом чемпионате Казахстана, а позже помог молодёжной команде "Барыса" стать чемпионом Jastar Hokei Ligasy. В 2023 году голкипера задрафтовал клуб НХЛ "Оттава Сенаторз".

Также он выступал за "Чилливак Чифс" в Хоккейной лиге Британской Колумбии.

В декабре 2023 года Никитин стал одним из героев молодёжного чемпионата мира в первом дивизионе. Сборная Казахстана тогда вернулась в элиту, а сам вратарь был признан лучшим на турнире.

Ближайший матч в КХЛ "Барыс" проведёт на своём льду 5 декабря — соперником станет московский "Спартак". Астанчане занимают предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 33 матчах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 декабря 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Спартак
Спартак
(Москва)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Спартак
Проголосовало 15 человек

Реклама

Живи спортом!