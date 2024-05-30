"Барыс" подписал казахстанского таланта из НХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявило заключении контракта с Андреем Буяльским, сообщают Vesti.kz.
Одностороннее соглашение с казахстанским нападающим рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года.
Напомним, Буяльский в 2021 году был задрафтован клубом НХЛ "Колорадо Эвеланш". Последние три года форвард провел в NCAA в Университете Вермонта. В минувшем сезоне хоккеист сыграл 25 матчей, за которые заработал 11 (3+8) очков.
В Казахстане на клубном уровне Буяльский выступал в системе карагандинской "Сарыарки" и "Алматы". Также форвард на постоянной основе привлекался в состав юниорской и молодёжной сборных Казахстана.
Олег Болякин, генеральный менеджер "Барыса":
- Буяльский – один из самых талантливых казахстанских центральных нападающих своего возраста. Мы следили за его карьерой в Северной Америке, где он окреп и получил новые навыки. После завершения учебы в университете Андрей принял решение вернуться в Казахстан, и мы оперативно достигли соглашения. Надеемся, что переход на ступень выше получится для Андрея безболезненным, и он сразу начнет приносить пользу команде.
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