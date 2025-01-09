"Барыс" подарил победу сопернику в КХЛ

"Барыс" потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

На этот раз астанинский клуб уступил на выезде тольяттинской "Ладе" - 0:1.

Решающую шайбу на 55-й минуте забросил Александр Государев. И отличился он после грубейшей ошибки Станислава Бочарова, неудачного отпасовавшего перед своими воротами. Государев не мог не воспользоваться таким подарком.

Для "Барыса" это 36-е поражение в "регулярке", подопечные Галыма Мамбеталиева с 24 очками продолжают занимать предпоследнее, 11-е место в таблице "Востока". "Лада" набрала 39 очков и поднялась с десятой строчки на девятую в этой конференции.

Следующую игру в КХЛ казахстанский клуб проведет в гостях с казанским "Ак Барсом" 11 января.