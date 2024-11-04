"Барыс" победил, но игру назвали ужасной при красивой драке

Столичный "Барыс" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Основное время встречи в Астане завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов удача оказалась на стороне казахстанской команды - 2:1, передают Vesti.kz.

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко угадал с прогнозом на игру, но назвал ее ужасной, выделив лишь красивую драку.

"Прогноз – 2:1 Как угадал? Вот такие игры просто убивают КХЛ. Для кого вы мучаетесь? Чтобы спонсоры еще денег дали и вы их бездарно потратили? Герой Батырлан Муратов. Победный буллит и передача. Антигерой Кирилл Ураков. Проиграл 4 вбрасывания из 4, удалился. Это все. Цифра 5 бросков нанес "Нефтехимик" в овертайме. Интересный момент Драка Асетова и Леонтьева получилась красивой, но это все, что было в этой ужасной игре", - написал он в своем телеграм-канале.

"Нефтехимик" с 22 очками занимает шестое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" находится на предпоследней, 11-й строчке, набрав 13 баллов. Следующую игру астанчане проведут на своем льду с казанским "Ак Барсом" 5 ноября.