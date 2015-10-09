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"Барыс" отыгрался с 1:2 и вырвал победу в матче КХЛ

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"Барыс" отыгрался с 1:2 и вырвал победу в матче КХЛ Фото: ХК "Барыс"©

Сегодня, 12 ноября, астанинский "Барыс" обыграл владивостокский "Адмирал" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 12 ноября, астанинский "Барыс" обыграл владивостокский "Адмирал" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошёл в Астане и завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Сначала астанчане вышли вперёд, затем гости забросили две шайбы и уже казахстанский клуб был в роли догоняющей стороны. Несмотря на это, подопечные Михаила Кравца не только отыгрались в третьем периоде, но и вырвали победу.

В составе победителей отличились Мэйсон Морелли (9-я минута), Аркадий Шестаков (47-я) и Всеволод Логвин (54-я, 60-я). У проигравших точными бросками отметились Даниэль Усманов (20-я) и Михаил Грасс (20-я).

Благодаря этому успеху "Барыс" набрал 27 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где "Адмирал" с 25 очками располагается на предпоследней, десятой строчке.

Следующую игру "Барыс" проведёт на своём льду с магнитогорским "Металлургом" 15 ноября.

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