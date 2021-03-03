Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Барыс" отметил достижение своего капитана в КХЛ

За казахстанский клуб защитник выступает с 2017 года.

"Барыс" отметил достижение своего капитана в КХЛ
Даррен Диц. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Хоккеист "Барыса" Даррен Диц в матче с "Металлургом" забросил шайбу в ворота соперника и отдал голевую передачу, тем самым набрав 150 очков в КХЛ, сообщает пресс-служба столичного клуба.

В КХЛ капитан казахстанской команды выступает с 2017 года, все 230 матчей защитник провел за "Барыс", в них он заработал 150 очков (57 голов и 93 передачи).

Напомним, что встреча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев льда со счетом 7:4.

Следующий матч команд также пройдет 4 марта в России, после чего они переедут в Нур-Султан, где сыграют 6 и 8 марта. Серия продлится до четырех побед. "Магнитка" ведет в ней 1-0.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Диц Даррен

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:22
Хоккей

Такого еще не было, или как "Барыс" с "Металлургом" переписали историю в Кубке Гагарина
Сегодня
12:49
Хоккей

"Первоклассное зрелище". КХЛ выделила главные моменты первого матча "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина
Сегодня
12:00
Хоккей

"Барыс" отметил достижение своего капитана в КХЛ
Сегодня
09:33
Хоккей

"Поднялся после нокаута". В России восхитились первым матчем "Барыса" против "Магнитки" в плей-офф Кубка Гагарина
Сегодня
07:43
Хоккей

КХЛ назвала причины неудачи "Барыса" в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
Вчера
23:53
Хоккей

Михайлис, Диц или кто-то другой. Читатели Vesti.kz выбрали лучшего игрока в "Барысе"
Вчера
23:41
Хоккей

"Это только один бой". Михайлис разобрал причину поражения "Барыса" от "Металлурга"
Вчера
23:27
Хоккей

"Неожиданный результат для первого матча". Главный тренер "Магнитки" прокомментировал победу над "Барысом"
Вчера
22:37
Хоккей

"Барыс" вел 3:1, но крупно проиграл "Металлургу" в первом матче плей-офф КХЛ
Вчера
22:06
Хоккей

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон отдал голевую передачу в матче плей-офф против "Металлурга"
Вчера
20:26
Хоккей

Если "Барыс" пройдет "Металлург", или как казахстанцы могут переписать историю в Кубке Гагарина
Вчера
19:14
Хоккей

"Барыс" назвал состав на первый матч в плей-офф КХЛ
Вчера
17:41
Хоккей

Играем без Волка, или кто заменит форварда "Барыса" с 20 передачами в серии против "Металлурга" в КХЛ
Вчера
15:50
Хоккей

Забить гол и сыграть по плану. Как "Барыс" может пройти "Металлург" в Кубке Гагарина
Вчера
10:23
Хоккей

Прямая трансляция первого матча "Барыса" в плей-офф КХЛ
Вчера
08:07
Хоккей

Назван победитель пары "Барыс" - "Металлург" в плей-офф КХЛ
1 марта
22:21
Хоккей

"Барыс" может пройти "Металлург", или почему команду Михайлиса рано списывать в борьбе с фаворитом из России
1 марта
21:20
Хоккей

"Барыс" потерял Кертиса Волка перед стартом в плей-офф КХЛ
1 марта
15:15
Хоккей

Два лидера под вопросом, или какой сюрприз готовит "Барыс" на игры с "Металлургом" в Кубке Гагарина
1 марта
14:27
Хоккей

"Все заряжены и находятся в хорошем настроении". Форвард "Барыса" - о дуэли с "Металлургом" в Кубке Гагарина
1 марта
14:00
Хоккей

"Мы готовы биться". Даррен Диц назвал челленджем противостояние с "Металлургом" в Кубке Гагарина
1 марта
12:01
Хоккей

Кто фаворит? Михайлис рассказал о дуэли "Барыса" с "Металлургом" в Кубке Гагарина
1 марта
11:55
Хоккей

Шайбы ловит. Михайлис анонсировал возвращение финского вратаря и высказался о "сухой" серии лучшего снайпера
1 марта
08:15
Хоккей

Эксперт сделал неожиданный прогноз для соперника "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ
28 февраля
16:06
Хоккей

"Барыс" подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ и назвал лучших хоккеистов
28 февраля
15:36
Хоккей

Капитан "Барыса" Даррен Диц признан лучшим защитником КХЛ на последней неделе "регулярки"
28 февраля
09:38
Хоккей

"Не было смысла держать в голове все расклады". Защитник "Барыса" рассказал о готовности к плей-офф
27 февраля
22:51
Хоккей

Опубликовано расписание матчей "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ
27 февраля
22:04
Хоккей

"Барыс" узнал соперника в плей-офф КХЛ
27 февраля
20:30
Хоккей

Михайлис объяснил поражение от "Авангарда" и оценил первый сезон с "Барысом" в КХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика