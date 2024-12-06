"Барыс" остановился в шаге от камбэка в КХЛ

"Барыс" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ. В гостях команда проиграла "Северстали", передают Vesti.kz.

Игра, прошедшая в Череповце, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. К концу второго периода "Северсталь" уверенно вела со счетом 2:0, но незадолго до перерыва Алихан Асетов сократил отставание (2:1).

В третьем периоде хозяева забросили еще две шайбы за восемь с половиной минут, доведя счет до 4:1. Но гости из Астаны проявили характер, ответив двумя точными бросками - в обоих случаях отличился Антон Бурдасов. Последние секунды гости провели в меньшинстве, и риск сыграл с ними в злую шутку - хозяева забросили еще одну шайбу, уже в третий раз за матч отличился белорус Александр Скоренов.

Теперь в активе "Северстали" 38 очков и шестое место в западной конференции. Команда вновь вернулась на победную тропу.

Что касается "Барыса", то команда потерпела седьмое поражение кряду. С 21 баллом коллектив занимает предпоследнее 11-е место в восточной конференции.

Следующая игра казахстанского клуба пройдет 8 декабря. В Санкт-Петербурге "Барыс" сыграет с местным СКА, который идет в топ-5 в западной конференции.