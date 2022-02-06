"Барыс" оригинально отметил выход в плей-офф КХЛ

Казахстанский "Барыс" оригинально отреагировал на выход в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этой стадии казахстанский клуб сыграет с магнитогорским "Металлургом". Матчи плей-офф начнутся с 1 марта.
"Барыс" официально вышел в плей-офф КХЛ. Соперник известен
"Всех с выходом в плей-офф!" - говорится в сообщении команды в Instagram, которое сопровождено зажигательным роликом и тем фактом, что астанчане в таблице Восточной конференции обошли таких конкурентов, как "Амур" и "Автомобилист".
Реклама