"Барыс" определился с составом и вратарем на матч с "Сочи"

Сегодня, 20 октября, "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит "Сочи", сообщают Vesti.kz.
Встреча пройдет в Сочи и начнется в 22:30 по времени Астаны.
Исполняющий обязанности главного тренера астанчан Галым Мамбеталиев решил в этой игре доверить место в воротах Андрею Шутову и выставил такой состав:
На данный момент "Сочи" с 23 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 16 очками располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице "Востока".
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