"Барыс" определился с будущим "героя" чемпионата мира

Вратарь сборной Казахстана по хоккею Никита Бояркин останется в "Барысе", сообщают Vesti.kz. Об этом рассказал агент игрока Шуми Бабаев.

В минувшем сезоне 24-летний голкипер сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 33 матча, коэффициент надежности - 2,72, процент отраженных бросков - 90,3.

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Бояркин является воспитанником карагандинского хоккея и начал карьеру в 2014 году за местный "Беркут". Затем выступал за "Юность", "Темиртау" и "Сарыарку".

На чемпионате мира-2021 в Риге он стал одним из героев сборной Казахстана. Бояркин провел шесть из семи матчей, в среднем пропускал 2,27 шайбы за игру при 92,93 процента отраженных бросков.

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