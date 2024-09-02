Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 11:14
 

"Барыс" определился с будущим защитника перед стартом в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
"Барыс" определился с будущим защитника перед стартом в КХЛ ©ХК "Барыс"

"Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с защитником Никитой Волосенковым, который находился на просмотре, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с защитником Никитой Волосенковым, который находился на просмотре, передают Vesti.kz.

В предыдущем сезоне 24-летний хоккеист выступал в составе "Рязани-ВДВ", в 19 матчах очков не набрал. Также он защищал цвета "Номада" в сезоне 2021-2022 годов и играл за молодежный состав устькаменогорского "Алтая".

Напомним, новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" откроет 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

Реклама

Живи спортом!