"Барыс" определился с будущим защитника перед стартом в КХЛ

"Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с защитником Никитой Волосенковым, который находился на просмотре, передают Vesti.kz.

В предыдущем сезоне 24-летний хоккеист выступал в составе "Рязани-ВДВ", в 19 матчах очков не набрал. Также он защищал цвета "Номада" в сезоне 2021-2022 годов и играл за молодежный состав устькаменогорского "Алтая".

Напомним, новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" откроет 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".