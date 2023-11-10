"Барыс" огласил состав на матч КХЛ с "Куньлунем"

Сегодня, 10 ноября, столичный "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит пекинский "Куньлунь Ред Стар", сообщают Vesti.kz.
Встреча состоится в Астане и начнется в 19:30 по местному времени.
Хозяева льда начнут игру в таком составе:
Перед этой игрой команды имеют в своем активе по 23 очка и занимают предпоследние места в своих конференциях: "Куньлунь" - 10-е в таблице "Запада", а "Барыс" - 11-е в таблице "Востока".
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