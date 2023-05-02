"Барыс" объявил об уходе двух бывших хоккеистов сборной Казахстана

ХК "Барыс" попрощался с двумя нападающими - Дмитрием Шевченко и Антоном Сагадеевым, передают Vesti.kz.
Как сообщается в телеграм-канале клуба, они продолжат карьеры в других командах.
Напомним, ранее стало известно, что Шевченко подписал контракт с хабаровским "Амуром". Оба хоккеиста покинули сборную Казахстана, так как выяснилось, что у них имеются российские паспорта, от которых они не собираются отказываться. При этом если Шевченко является натурализованным россиянином, то Сагадеев - уроженец Казахстана.
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