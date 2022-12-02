"Барыс" объявил состав на матч с лидером конференции КХЛ

ХК "Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет сегодня в Астане, начало в 19:30.
Состав на матч:
Луис – Вей (С) – Шайхмедденов, Грант – Бекетаев
Савицкий – Сагадеев – Михайлис (А), Ножье – Гайтамиров
Асетов – Шестаков – Петухов (А), Шалапов – Грэм
Кайыржан – Гурков – Рахманов, Мищенко – Григорьев
Вратари: Гудачек (Бояркин)
Перед этим матчем "Автомобилист", набрав 51 балл, лидирует в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс" с 33 очками находится на восьмой строчке.
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