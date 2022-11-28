"Барыс" объявил состав на матч с лидером конференции КХЛ

ХК "Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Екатеринбурге начнется в 20:00 по времени Астаны.
Состав на матч:
Луис – Вей (С) – Шайхмедденов, Грант – Ножье
Савицкий – Сагадеев – Михайлис (А), Бекетаев – Гайтамиров
Асетов – Шестаков – Петухов (А), Шалапов – Грэм
Кайыржан – Гурков – Рахманов, Мищенко – Григорьев
Вратари: Бояркин (Гудачек)
В преддверии этого матча "Автомобилист" с 49 очками лидирует в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс" с 30 очками находится на девятой строчке.
Отметим, что казахстанский клуб отправился на краткосрочный выезд, имея в пассиве два поражения подряд в играх с московским "Спартаком" (1:4) и казанским "Ак Барсом" (1:2).
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