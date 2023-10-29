"Барыс" объявил состав на матч с четвертой командой КХЛ

Столичный "Барыс" объявил состав на матч в регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Торпедо" из Нижнего Новгорода, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport.

Состав "Барыса" на матч:

ЛаБейт – Червени – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;

Савицкий (А) – Шестаков (С) – Муратов, Бекетаев – Шалапов;

Рахманов – Омирбеков – Асетов, Гайтамиров – Никитин;

Мусоров – Логвин – Кайыржан, Нургалиев – Гурков.

Вратари: Шутов(Паскуале).

"Торпедо" идет на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл после 24 игр.

Казахстанский клуб проиграл последние две игры в КХЛ - минскому "Динамо" (1:2 ОТ) и екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:5).

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