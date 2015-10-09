"Барыс" объявил состав на матч с аутсайдером КХЛ

"Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (Владивосток), сообщают Vesti.kz.
Встреча в Астане начнётся в 19:00 по местному времени. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
Состав "Барыса" на матч с "Адмиралом":
Уиллман – Томпсон – Веккьоне, Масси (А) – Уолш
Симонов – Логвин – Ляпунов, Маккошен – Данияр
Савицкий (С) – Омирбеков – Кайыржан, Бекетаев (А) – Бреус
Асетов – Шайхмедденов – Панюков, Мухаметов
Вратари: Шил (Бояркин)
В турнирной таблице Восточной конференции "Барыс" располагается на десятой позиции, имея в активе 39 очков после 51 сыгранного матча. От зоны плей-офф казахстанский клуб отделяют восемь очков.
"Адмирал" набрал 34 очка в 48 матчах и занимает последнее 11-е место на Востоке, отставая от первой восьмёрки сразу на 15 баллов.
