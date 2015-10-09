"Барыс" объявил состав на матч с аутсайдером КХЛ

"Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (Владивосток), сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане начнётся в 19:00 по местному времени. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Состав "Барыса" на матч с "Адмиралом":

Уиллман – Томпсон – Веккьоне, Масси (А) – Уолш

Симонов – Логвин – Ляпунов, Маккошен – Данияр

Савицкий (С) – Омирбеков – Кайыржан, Бекетаев (А) – Бреус

Асетов – Шайхмедденов – Панюков, Мухаметов

Вратари: Шил (Бояркин)

В турнирной таблице Восточной конференции "Барыс" располагается на десятой позиции, имея в активе 39 очков после 51 сыгранного матча. От зоны плей-офф казахстанский клуб отделяют восемь очков.

"Адмирал" набрал 34 очка в 48 матчах и занимает последнее 11-е место на Востоке, отставая от первой восьмёрки сразу на 15 баллов.

