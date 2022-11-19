"Барыс" объявил состав на матч с "Амуром"

ХК "Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата против "Амура", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч состоится в Астане сегодня, 19 ноября. Начало в 17:00.
Состав на игру:
Савицкий – Шайхмедденов – Михайлис (А), Бекетаев – Грэм
Бракко – Вей (С) – Луис, Мищенко – Ножье
Максимов – Гурков – Петухов (А), Сергиенко – Григорьев
Асетов – Сагадеев – Шестаков, Данияр
Вратари: Гудачек (Бояркин)
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Амур"
"Барыс" перед этой встречей набрал 28 очков и занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. У "Амура" 27 баллов и предпоследняя, десятая строчка на Востоке.
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