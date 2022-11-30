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"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Трактором"

"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Трактором"
©ХК "Барыс"

ХК "Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Челябинске пройдет сегодня, 30 ноября. Начало в 20:00 по времени Астаны.

Перед этой игрой "Трактор" с 33 очками идет восьмым в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс", набрав 31 балл, находится на девятой позиции.

Казахстанский клуб подходит к предстоящему матчу, имея в пассиве три поражения подряд от "Автомобилиста" (3:4 ОТ), "Спартака" (1:4) и "Ак Барса" (1:2).

Состав на матч:

Луис - Вей (С) – Шайхмедденов, Грант - Бекетаев

Савицкий - Сагадеев - Михайлис (А), Ножье - Гайтамиров

Асетов - Шестаков - Петухов (А), Шалапов - Грэм

Кайыржан - Гурков - Рахманов, Мищенко - Григорьев

Вратари: Гудачек (Бояркин)

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Трактор

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