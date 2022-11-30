"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Трактором"

ХК "Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Челябинске пройдет сегодня, 30 ноября. Начало в 20:00 по времени Астаны.
Перед этой игрой "Трактор" с 33 очками идет восьмым в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс", набрав 31 балл, находится на девятой позиции.
Казахстанский клуб подходит к предстоящему матчу, имея в пассиве три поражения подряд от "Автомобилиста" (3:4 ОТ), "Спартака" (1:4) и "Ак Барса" (1:2).
Состав на матч:
Луис - Вей (С) – Шайхмедденов, Грант - Бекетаев
Савицкий - Сагадеев - Михайлис (А), Ножье - Гайтамиров
Асетов - Шестаков - Петухов (А), Шалапов - Грэм
Кайыржан - Гурков - Рахманов, Мищенко - Григорьев
Вратари: Гудачек (Бояркин)
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