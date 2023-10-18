"Барыс" объявил состав на матч с пятой командой конференции КХЛ

"Барыс" огласил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Тольятти и начнется в 21:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Состав "Барыса" на матч с "Ладой":

Барбер – Червени – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;

Муратов – Шестаков – Старченко (С), Нургалиев – Шалапов;

Савицкий (А) – ЛаБейт – Омирбеков, Полохов – Бекетаев;

Рахманов – Логвин – Асетов, Никитин – Гайтамиров.

Вратари: Паскуале(Шутов).

Российский клуб с 22 очками идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, в которой казахстанская команда с 16 очками располагается на предпоследней, 11-й строчке.

Астанчане к этой игре подходят, имея в пассиве два поражения подряд. Они пришлись на домашние матчи с ярославским "Локомотивом" (0:6) и магнитогорским "Металлургом" (3:4 ОТ).

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