"Барыс" объявил состав на матч с одним из лидеров конференции КХЛ

ХК "Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Казани пройдет сегодня, 1 февраля. Начало в 22:00 по времени Астаны.
Казанцы с 73 очками идут третьими в таблице Восточной конференции, в которой астанчане с 57 очками располагаются на девятом месте.
Состав "Барыса" на матч с "Ак Барсом".
Шевченко – Шестаков – Петухов, Грант (А) – Шалапов
Савицкий – Сагадеев – Михайлис (С), Ножье – Сергиенко
Луис – Борисевич – Бракко, Грэм – Бекетаев
Рахманов – Шайхмедденов – Асетов (А), Кайыржан – Данияр
Вратари: Гудачек (Бояркин)
Далее команде Андрея Скабелки предстоят игры с московскими "Динамо" и ЦСКА. Они намечены на 3 и 5 февраля соответственно.
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