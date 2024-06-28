"Барыс" объявил о подписании призера чемпионата мира из НХЛ

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Столичный "Барыс" объявил о заключении контракта с канадцем Натаном Болье, сообщают Vesti.kz.
Одностороннее соглашение казахстанского клуба с канадским защитником рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года.
"За плечами опытнейшего игрока обороны 11 лет и 471 матч в Национальной хоккейной лиге, где он защищал цвета "Монреаля", "Виннипега" и "Анахайма". В 2012 году Натан становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады. Сезон 2023/24 годов защитник провел в швейцарском "Клотене", где за 13 матчей отметился двумя результативными передачами", - гласит сообщение пресс-службы "Барыса".
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