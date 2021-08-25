"Барыс" объявил о подписании казахстанского нападающего

"Барыс" подписал контракт с 26-летним казахстанским нападающим Кириллом Савицким, сообщается на сайте клуба.

Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон - до 30 апреля 2022 года.

Напомним, Савицкий вернулся в систему "Барыса" этим летом. В составе основной команды он сыграл четыре матча на Кубке Президента.

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