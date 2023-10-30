"Барыс" объявил о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

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"Барыс" официально объявил о заключении контракта с Артемом Королевым, сообщают Vesti.kz. Двухстороннее соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Королев является выпускником ДЮСШ "Барыс". В клубе он прошел всю вертикаль развития, а в мае 2023 года защитник дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.
Текущий сезон игрок начинал в "Номаде". В чемпионате страны он сыграл восемь матчей и отметился одной заброшенной шайбой.
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