"Барыс" объявил о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

"Барыс" официально объявил о заключении контракта с Артемом Королевым, сообщают Vesti.kz. Двухстороннее соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Королев является выпускником ДЮСШ "Барыс". В клубе он прошел всю вертикаль развития, а в мае 2023 года защитник дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

Текущий сезон игрок начинал в "Номаде". В чемпионате страны он сыграл восемь матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

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