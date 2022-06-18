"Барыс" обратился к своему лидеру после подписания нового контракта

ХК "Барыс" поздравил Никиту Михайлиса с 27-летием, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"С днем рождения", - гласит описание под публикацией в клубном Instagram.
Отметим, что в текущее межсезонье ходили разговоры об уходе Михайлиса из столичного клуба. Однако казахстанский игрок принял решение продолжить карьеру в "Барысе".
Он попал в список самых дорогих игроков КХЛ.
Михайлис стал лучшим бомбардиром "Барыса" в прошлом регулярном чемпионате КХЛ. Он записал в свой актив 44 (18+26) балла в 47 встречах. В пяти играх плей-офф Никита заработал 2 (1+1) балла.
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