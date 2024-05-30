"Барыс" обменялся игроками и закрыл дефицитную позицию

Хоккейные клубы "Барыс" и "Динамо" Минск произвели обмен игроками, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

Свою карьеру в клубе из столицы Беларуси продолжит Кристиан Хенкель. Защитник перешел в "Барыс" в рамках обмена с "Ак Барсом" по ходу прошлого сезона и сыграл за команду из Астаны 32 матча, набрав 7 (1+6) баллов.

В обратном направлении отправился Владислав Кодола. Его контракт с "Барысом" будет действовать до 31 мая 2025 года. Форвард сборной Беларуси провел в КХЛ 340 матчей, выступая за "Северсталь", а также московское и минское "Динамо". В минувшем сезоне в составе минчан Кодола сыграл 45 матчей, за которые заработал 14 (3+11) очков.



Олег Болякин, генеральный менеджер "Барыса":