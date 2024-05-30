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"Барыс" обменялся игроками и закрыл дефицитную позицию

"Барыс" обменялся игроками и закрыл дефицитную позицию
©hcbarys.kz

Хоккейные клубы "Барыс" и "Динамо" Минск произвели обмен игроками, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

Свою карьеру в клубе из столицы Беларуси продолжит Кристиан Хенкель. Защитник перешел в "Барыс" в рамках обмена с "Ак Барсом" по ходу прошлого сезона и сыграл за команду из Астаны 32 матча, набрав 7 (1+6) баллов.

В обратном направлении отправился Владислав Кодола. Его контракт с "Барысом" будет действовать до 31 мая 2025 года. Форвард сборной Беларуси провел в КХЛ 340 матчей, выступая за "Северсталь", а также московское и минское "Динамо". В минувшем сезоне в составе минчан Кодола сыграл 45 матчей, за которые заработал 14 (3+11) очков.
 
Олег Болякин, генеральный менеджер "Барыса":

"После ухода Аркадия Шестакова у нас оголилась довольно дефицитная позиция центрального нападающего. Мы решили закрыть это важное место опытным хоккеистом. За плечами Владислава Кодолы уже восемь сезонов в КХЛ, к тому же у него есть хороший опыт выступления на международном уровне. Кристиану Хенкелю, который недавно примерил на себя нашивку капитана в сборной Беларуси, желаем удачи в "Динамо"!".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Динамо Минск Хоккей

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