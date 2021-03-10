"Барыс" назвали удобным соперником для лидера "Востока" во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина

"Барыс" в случае удачной серии с "Металлургом" встретится с "Ак Барсом" во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Казахстанский клуб был бы более предпочтительным соперником для казанцев, чем другие оппоненты. Так считает издание "Бизнес Online".

"Соперник по второму раунду.

У "Ак Барса", с одной стороны, преимущество перед следующим соперником в виде недельного отдыха - во всех остальных парах "Востока" продолжается борьба. С другой стороны, за это время можно растерять игровую форму, которую набрали в серии с "Торпедо". Это, в общем-то, вечная дилемма - хорошо или плохо отдыхать в плей-офф и ждать своего соперника.

Тем более, что уже во втором раунде может быть "зеленое дерби". Произойдет это в том случае, если "Салават Юлаев" пройдет "Трактор", а "Магнитка" обыграет "Барыс". Уфимцы пока уверенно ведут в серии (3-1), а вот у "Металлурга" проблемы - там ничья, 2-2.

Если магнитогорская команда проиграет, то во втором раунде казанцы сыграют именно с "Барысом". Очевидно, что на данном этапе не будет слабых соперников, но "Барыс" в такой ситуации выглядит предпочтительнее "Салавата Юлаева" - команду из Нур-Султана "Ак Барс" в регулярном чемпионате обыграл три из четырех раз. С другой стороны, "зеленое дерби" уже во втором раунде - это главное дерби всего плей-офф. Сейчас команде Квартальнова остается только ждать и следить за другими сериями "Востока", - говорится в тексте.

"Ак Барс" первым на "Востоке" пробился во второй раунд, куда также прошли московский ЦСКА и ярославский "Локомотив". Напомним, что казанский клуб завершил "регулярку" на первом месте в своей конференции.

"Барыс" пятый матч с "Металлургом" проведет сегодня, 10 марта, в Магнитогорске. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана. Счет в серии - 2-2. После команды сыграют в столице Казахстана 12 марта.

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