КХЛ
Сегодня 16:20
 

"Барыс" назвал состав на матч с ЦСКА в КХЛ

  Комментарии

"Барыс" назвал состав на матч с ЦСКА в КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

Матч в Астане состоится сегодня, 17 января и начнется в 17:00 по казахстанскому времени. Игра будет показана на телеканале Qazsport и на сайте вещателя.

Состав "Барыса":

Уиллман – Морелли – Веккьоне, Масси (А) – Уолш

Симонов – Томпсон – Логвин, Маккошен – Данияр

Галимов – Омирбеков – Кайыржан, Бекетаев (А) – Бреус

Асетов (С) – Шайхмедденов – Панюков, Мухаметов

Вратари: Шил (Бояркин)


После 47 матчей регулярного чемпионата ЦСКА уверенно держится на 54 очках, тогда как у "Барыса" лишь 37 баллов при таком же количестве игр. В прошлом туре астанинцы на своей арене минимально уступили нижнекамскому "Нефтехимику" — 0:1. Это поражение продлило неудачную серию "Барыса" до пяти матчей подряд, а в десяти последних встречах команда проиграла девять раз.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 17:00   •   идёт
Барыс
Барыс
(Астана)
1:0
ЦСКА
ЦСКА
(Москва)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
ЦСКА
Проголосовало 64 человек

