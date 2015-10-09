"Барыс" назвал состав на матч с ЦСКА в КХЛ

Столичный "Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

Матч в Астане состоится сегодня, 17 января и начнется в 17:00 по казахстанскому времени. Игра будет показана на телеканале Qazsport и на сайте вещателя.

Состав "Барыса":

Уиллман – Морелли – Веккьоне, Масси (А) – Уолш

Симонов – Томпсон – Логвин, Маккошен – Данияр

Галимов – Омирбеков – Кайыржан, Бекетаев (А) – Бреус

Асетов (С) – Шайхмедденов – Панюков, Мухаметов

Вратари: Шил (Бояркин)

После 47 матчей регулярного чемпионата ЦСКА уверенно держится на 54 очках, тогда как у "Барыса" лишь 37 баллов при таком же количестве игр. В прошлом туре астанинцы на своей арене минимально уступили нижнекамскому "Нефтехимику" — 0:1. Это поражение продлило неудачную серию "Барыса" до пяти матчей подряд, а в десяти последних встречах команда проиграла девять раз.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!