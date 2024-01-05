"Барыс" назвал состав на матч с "Трактором" в КХЛ

Сегодня, 5 января, казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит челябинский "Трактор", сообщают Vesti.kz.
Встреча состоится в Челябинске и начнется в 17:30 по времени Астаны.
"Барыс" сыграет в таком составе:
Команды в последний раз встречались 30 декабря в Астане, где хозяева льда победили со счетом 5:1.
Челябинцы занимают шестое место в таблице "Востока", набрав 55 очков в 47 матчах. Астанчане в этой конференции находятся на предпоследней, 11-й строчке, имея в своем активе 39 очков после 46 игр.
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