"Барыс" назвал состав на матч с "Динамо" в КХЛ

Сегодня, 27 октября, "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит минское "Динамо", сообщают Vesti.kz.
Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени.
"Барыс" сыграет в таком составе:
Минское "Динамо" занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 19 матчах. "Барыс" находится на предпоследней, 11-й строчке в таблице "Востока", имея в активе 20 очков после 23 игр.
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