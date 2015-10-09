Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КХЛ
Сегодня 15:50
 

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Салавата Юлаева"

  Комментарии

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Салавата Юлаева" ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" представил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет сегодня, 10 января в Уфе и начнется в 16:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал Qazsport.

Состав "Барыса":

Асетов (С) – Шайхмедденов – Панюков, Масси (А) – Данияр

Симонов – Морелли – Веккьоне, Маккошен – Уолш

Уиллман – Томпсон – Логвин, Бекетаев (А) – Бреус

Галимов – Омирбеков – Кайыржан, Гайтамиров

Вратари: Шил (Бояркин)


"Салават Юлаев" подходит к матчу на ходу — уфимцы выдали серию из двух побед. "Барыс", напротив, переживает спад, уступив в двух последних играх. В турнирной таблице Восточной конференции команда из Уфы занимает седьмое место, имея в активе 42 очка, тогда как астанчане идут десятыми с 36 баллами.

В ноябре команды провели три очных матча, и только в одном из них "Барыс" добыл победу.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Уфа   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   идёт
Салават Юлаев
Салават Юлаев
(Уфа)
0:0
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Салават Юлаев
Ничья
Барыс
Проголосовало 9 человек

Живи спортом!