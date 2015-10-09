Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КХЛ
Сегодня 19:17
 

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ

  Комментарии

Поделиться
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" назвал состав на выездной матч КХЛ против тольяттинской "Лады", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Столичный "Барыс" назвал состав на выездной матч КХЛ против тольяттинской "Лады", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Тольятти (Россия) и стартует в 20:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры начнётся в 19:50 на телеканале Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя.

Состав "Барыса" на матч с "Ладой":

Уиллман – Морелли – Веккьоне, Масси (А) – Уолш

Симонов – Томпсон – Логвин, Маккошен – Данияр

Галимов – Омирбеков – Кайыржан, Бекетаев (А) – Бреус

Асетов (С) – Шайхмедденов – Панюков, Мухаметов

Вратари: Шил (Бояркин)


"Барыс" провёл 48 матчей в текущем сезоне КХЛ и набрал 39 очков. На данный момент столичный клуб идёт на десятом месте Восточной конференции лиги.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Тольятти   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00   •   идёт
Лада
Лада
(Тольятти)
0:0
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Лада
Ничья
Барыс
Проголосовало 72 человек

Реклама

Живи спортом!