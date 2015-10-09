"Барыс" назвал состав на матч КХЛ

Столичный "Барыс" назвал состав на выездной матч КХЛ против тольяттинской "Лады", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Тольятти (Россия) и стартует в 20:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры начнётся в 19:50 на телеканале Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя.

Состав "Барыса" на матч с "Ладой":

Уиллман – Морелли – Веккьоне, Масси (А) – Уолш

Симонов – Томпсон – Логвин, Маккошен – Данияр

Галимов – Омирбеков – Кайыржан, Бекетаев (А) – Бреус

Асетов (С) – Шайхмедденов – Панюков, Мухаметов

Вратари: Шил (Бояркин)

"Барыс" провёл 48 матчей в текущем сезоне КХЛ и набрал 39 очков. На данный момент столичный клуб идёт на десятом месте Восточной конференции лиги.

