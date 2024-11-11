"Барыс" назвал состав на матч КХЛ
©ХК "Барыс"
Столичный "Барыс" назвал состав на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика", сообщают Vesti.kz.
Столичный "Барыс" назвал состав на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика", сообщают Vesti.kz.
Игра в Нижнекамске пройдет сегодня, 11 ноября и начнется в 21:00.
Нижнекамцы с 22 очками занимают девятое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.
Состав "Барыса":
Сетдиков – Николишин – Бурдасов, Бекетаев (А) – Данияр (А)
Асетов – Омирбеков – Панюков (С), Камалов – Хохлов
Савицкий – Шайхмедденов – Муратов, Гайтамиров – Бутенко
Бочаров – Бойко – Оспанов, Королев – Оразов
Вратари: Бояркин (Шутов)
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