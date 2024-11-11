"Барыс" назвал состав на матч КХЛ

Столичный "Барыс" назвал состав на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика", сообщают Vesti.kz.

Игра в Нижнекамске пройдет сегодня, 11 ноября и начнется в 21:00.

Нижнекамцы с 22 очками занимают девятое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.

Состав "Барыса":

Сетдиков – Николишин – Бурдасов, Бекетаев (А) – Данияр (А)

Асетов – Омирбеков – Панюков (С), Камалов – Хохлов

Савицкий – Шайхмедденов – Муратов, Гайтамиров – Бутенко

Бочаров – Бойко – Оспанов, Королев – Оразов

Вратари: Бояркин (Шутов)