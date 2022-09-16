"Барыс" назвал состав на домашний матч КХЛ против "Авангарда"

"Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Нур-Султане начнется в 19:30. Накануне "Барыс" обыграл "Авангард" со счетом 5:3.
Состав "Барыса":
Михайлис (А) - Вей (С) - Савицкий, Бекетаев - Грэм
Луис - Шайхмедденов - Бракко, Шалапов - Биграс
Асетов - Гурков - Петухов, Григорьев - Мищенко
Рахманов - Сагадеев (А) - Шестаков, Сергиенко - Кайыржан
Вратари: Шутов (Бояркин)
Перед этой встречей "Барыс" с пятью очками идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции, в которой "Авангард" с одним баллом в активе располагается на предпоследней, десятой строчке.
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