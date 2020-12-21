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"Барыс" назвал состав на матч с прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

Начало в 22:00.

"Барыс" назвал состав на матч с прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" назвал состав на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 21 декабря, в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. 

Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);
Даррен Диц - Алекс Линтуниеми, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Кирилл Панюков;
Самат Данияр - Диллон Хетерингтон, Линус Виделль - Кертис Волк  - Якоб Лилья;
Валерий Орехов - Алексей Маклюков, Никита Михайлис - Антон Сагадеев - Роман Старченко;
Тамирлан Гайтамиров - Максим Мусоров,  Павел Акользин - Дмитрий Шевченко - Алихан Асетов.

Напомним, что команды являются соперниками по Восточной конференции КХЛ. "Торпедо" с 40 очками занимает седьмое место, а "Барыс" с отставанием на три балла располагается на восьмой строчке.

Прямая трансляция матча "Барыса" с прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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