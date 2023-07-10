"Барыс" нашел нового нападающего из НХЛ

Нападающий Райли Барбер продолжит карьеру в казахстанском "Барысе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-каналы.



Американец подпишет с астанинским клубом однолетний контракт, по которому заработает около 40 миллионов рублей (194 миллиона тенге).

В прошлом сезоне 29-летний американский хоккеист выступал за "Техас Старз". В регулярном чемпионате АХЛ он сыграл 69 матчей и набрал 64 (32+32) очка, в 8 играх плей-офф записал в актив 5 (2+3) результативных баллов.

В НХЛ форвард провел 16 матчей без набранных очков за "Вашингтон Кэпиталз", "Монреаль Канадиенс" и "Детройт Ред Уингз".

В прошлом году Барбер выступил на чемпионате мира-2022 по хоккею, где забросил первую шайбу сборной США на турнире.

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