"Барыс" может лишиться призера чемпионата мира

Защитник "Барыса" Давид Скленичка может покинуть казахстанский клуб и продолжить карьеру в Швейцарии, передают Vesti.kz со ссылкой на Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ.

Скленичка пришел в "Барыс" в 2023 году. В минувшем сезоне 27-летний чешский хоккеист провел 62 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 33 (8+25) очка.

В составе сборной Чехии становился бронзовым призером чемпионата мира-2022.

Ранее сообщалось, что Скленичка получил от астанчан предложение одностороннего соглашения сроком на один сезон.

Также "Барыс" сделал квалификационные предложения о заключении контрактов другим игрокам, подробности - тут.

При этом команду покинули Егор Шалапов, Дмитрий Гурков, Джозеф ЛаБейт, Энтони Камара и Рудольф Червени.