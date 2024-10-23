"Барыс" лишился лидера и нашел ему замену

Защитник "Барыса" Виктор Антипин получил травму и пропустит ближайшие матчи, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

31-летний игрок получил перелом в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо" (2:1). Антипин переведен в список травмированных игроков.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел восемь матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ и отметился одной передачей.

Вместо Антипин в состав "Барыса" был вызван 21-летний Данил Бутенко, который в текущем сезоне сыграл 13 матчей в рамках регулярного чемпионата Казахстана и набрал 8 (3+5) очков в составе "Номада"

Сегодня, 23 октября, в выездном матче КХЛ "Барыс" сыграет с новосибирской "Сибирью".